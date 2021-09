Jogo entre River e Flamengo é suspenso após decisão judicial

A partida entre River e Flamengo que aconteceria na tarde desta quinta-feira (16), no estádio Lindolfo Monteiro pela segunda rodada do Campeonato Piauiense Sub-17, foi suspensa pela Federação de Futebol do Piauí (FFP) após a decisão da Justiça do Trabalho de condenar o clube em ações trabalhistas .

A diretoria do clube da decisão da Federação. “A FFP informa ainda que deu ciência ao filiado e que o mesmo irá tomar as medidas jurídicas cabíveis”. A entidade afirmou em nota que a decisão respeita a decisão judicial proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Teresina. “Reiteramos que decisão judicial não se discute, se cumpre”, disse a FFP. (Leia a nota completa a baixo)

Foto: Arquivo O Dia

O Esporte Clube Flamengo do Piauí havia sido condenado, em 2018, ao pagamento dos direitos trabalhistas em decisão judicial proferida pelo juiz do trabalho Adriano Craveiro Neves. À época, o magistrado destacou que a situação do clube demonstrada pelo Ministério Público do Trabalho mostra a realidade do futebol no Estado.

A decisão atual acata um pedido do procurador Edno Moura, que justificou que o clube deixou de pagar 13º salário e férias aos seus funcionários e, no entanto, mesmo com a decisão judicial determinando estes pagamentos, o time tendo sido notificado, continuou incorrendo nas práticas ilegais..

A sentença do juiz Gustavo Ribeiro Martins atingiu também à Federação Piauiense de Futebol, que foi condenada a pagar multa de R$ 10 mil.

Nota de Esclarecimento

Em razão do despacho proferido pela 2ª Vara do Trabalho de Teresina, que impede o Esporte Clube Flamengo de se inscrever/participar de competições esportivas e/ou campeonatos de profissionais de futebol, a Federação de Futebol do Piauí informa que o jogo entre River e Flamengo - marcado para às 17h desta quinta-feira (16), no Estádio Lindolfo Monteiro - válido pelo Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17 está suspenso, em cumprimento ao mandato.

A FFP informa ainda que deu ciência ao filiado e que o mesmo irá tomar as medidas jurídicas cabíveis.

Por fim, reiteramos que decisão judicial não se discute, se cumpre.

Atenciosamente,

Federação de Futebol do Piauí

