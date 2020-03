Jogadores doam camisas para arrecadar fundos e ajudar hospitais contra Covid-19

Uma campanha lançada neste domingo (29) vai reunir camisas doadas por jogadores do mundo todo para venda. O valor arrecadado será destinado à compra de materiais médicos para hospitais de várias regiões do Brasil.

A iniciativa, idealizada por Danny Morais, zagueiro do Santa Cruz, tem como garotos-propaganda o goleiro Alisson, do Liverpool, e o ex-jogador Denílson.

(Foto: Divulgação)

O projeto, chamado de Desafio Corona, já conta com o apoio de quase cem jogadores, que terão suas camisas vendidas no site desafiocorona.com.br.

"O mundo está passando por uma situação complicada, e o Brasil precisa da gente no combate ao coronavírus. Uma campanha com a participação de tantos atletas e personalidades públicas pode ajudar as pessoas a entenderem que todos precisam contribuir de alguma forma", disse o goleiro.

Ele e Denílson vão participar de uma live no Instagram às 16h deste domingo para falar sobre a campanha. O dinheiro arrecadado também será usado para dar assistência a famílias afetadas pela crise do coronavírus.

