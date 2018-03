Jogador de time espanhol cai do terceiro andar de hotel

O jogador Pelayo Novo, do Albacete, caiu do 3º andar de um hotel na cidade espanhola de Huesca, neste sábado (31). De acordo com o comunicado do clube, o atleta se encontra em estado estável, não correndo risco de morrer.

Pelayo Novo, de 27 anos, não teria percebido um vão no hotel. Ele estava concentrado para jogo do seu time contra o Huesca, válido pela 2ª divisão da Espanha. Novo foi encaminhado para um hospital em Zaragoza.

Devido ao acidente envolvendo Pelayo, a partida Huesca x Albacete, marcada para este sábado (31), foi cancelada.

"Nuestro jugador, Pelayo Novo, ha sufrido en la mañana de hoy un aparatoso accidente en el hotel de concentración del equipo. Nuestro jugador, que se encuentra estable, está siendo trasladado por tal motivo al Hospital de Zaragoza.

¡Gracias por vuestro apoyo!"

Folhapress