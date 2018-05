Joelson exalta vitória e elogia atuação do Altos

O Altos foi até a casa do Assú, no Rio Grande do Norte, e conseguiu uma vi­tória importante dentro do Campeonato Brasileiro Sé­rie D. No domingo (20), no estádio Edigarzão, em Assú, o time comandado por Oli­veira Canindé venceu o Assú por 2 a 0, com gols de Joel­son e Nego Potiguar marcou contra fechando a contagem. Com o resultado, o Altos chegou aos oito pontos e se mantem na vice-liderança do Grupo A5 da competição. O 0Jacaré fecha a fase de grupos recebendo o Sparta (TO) no domingo (27), às 18h, no estádio Felipão.



O Altos que entrou em campo e enfrentou o AssÚ (RN) teve muitas mudanças (Foto: Luis Júnior/ A.A.Altos)



O gol de Joelson saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou cruzamento de Thiaguinho para marcar. Joelson fala sobre o bom resultado e ressalta a boa apresentação do grupo. “A equipe fez um grande jogo, todo mundo. A gente precisava vencer um jogo como esse fora de casa para garantir nossa classificação, acho que o time entendeu aquilo que o professor pediu e todo mundo foi bem no jogo, e os atletas que vieram do banco também foram muito bem”, disse Joelson.

Quando Joelson fala sobre os jogadores que estavam no banco, se refere as mudanças do técnico Oliveira Canindé. O Altos que enfrentou o AssÚ (RN) teve muitas mudanças em relação ao time que estava entrando em campo nas últimas rodadas.

Tote de volta na lateral-direita e Douglas na lateral-esquerda, ao invés de Thiaguinho, que jogou mais solto e fazendo uma espécie de terceiro atacante. Além disso, o técnico optou por somente dois atacantes de oficio; com Américo e Joelson na frente. O Altos vinha de uma sequência ruim na Série D do Brasileiro e além de não vencer o ataque sofria cobranças.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia