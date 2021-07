João Henrique Falcão vive expectativa de medalha olímpica em Tóquio

Campeão Sul-Americano no revezamento 4x400 e uma das joias do atletismo brasileiro, o atleta nascido em Teresina (PI) e criado em Timon (MA), João Henrique Falcão, de 22 anos, que defende as cores do CT Maranhão, terá nesta sexta-feira (30) o principal desafio da sua carreira: conquistar uma medalha olímpica em Tóquio. Apesar da pouca idade, ele se diz preparado para o desafio em terras japonesas.

“Graças a um investimento que foi feito, hoje eu estou aqui podendo representar um Estado, podendo representar uma nação. Eu vou representar a cidade de Timon, onde eu me criei e vivi durante toda minha vida. Então sair de uma cidade pequena e vir a Tóquio é muito satisfatório. Eu peço a torcida de todos, apesar do horário difícil”, diz.

João vai disputar o revezamento 4x400 metros mistos, prova inédita no programa olímpico de atletismo. A equipe brasileira é formada pelos atletas Tiffani Marinho, Geisa Coutinho, Tabata Vitorino e Anderson Henriques. O jovem conta que a preparação está sendo positiva.

“Está sendo uma maravilha. Estou muito feliz e apreensivo com toda essa situação. Confesso que não sei nem explicar diretamente o que eu estou sentindo. Deus colocou pessoas maravilhosas em minha vida e agradeço muito ao clube e ao Estado do Maranhão por ter me dado essa oportunidade”, completa.

A vaga de João nos Jogos só foi possível após Lucas Carvalho optar pela prova de 400 metros, o que proporcionou a oportunidade de convocação. As provas acontecem no Estádio Olímpico de Tóquio, nos dias 30 a 08 de julho.

SOBRE O VELOCISTA

João Henrique Falcão nasceu em Teresina, mas tem o coração maranhense. Desde criança sempre gostou de corrida e, mesmo sem ter experiência anterior com esportes de alta resistência, é medalhista sul-americano de atletismo e já garantiu medalha de ouro no revezamento 4x400m no Campeonato Sul-Americano de atletismo, que aconteceu em junho, na cidade de Guaiaquil, no Equador.

Além disso, o medalhista o integrou o 4x400m do Brasil no Mundial de Revezamentos, na Polônia. O atleta está em Tóquio desde a última sexta-feira (16).

Veja as provas com atletas do CT Maranhão nas Olimpíadas de Tóquio:





🗓️ 30/07

🕒 8h

🏃🏽‍♀️🏃🏾Revezamento 4x400 Misto

👟 João Henrique Falcão e Geisa Muniz

🕒 21h50

🏃🏾‍♀️800m

👟Thiago André





🗓️ 31/07

🕒7h10

🏃🏾Salto em Distância

👟 Alexsandro Melo “Bolt”

🕒7h45

🏃🏾100m

👟 Rodrigo do Nascimento





🗓️ 1/08

🕒22h30

🏃🏾‍♀️200m

👟 Ana Carolina Azevedo





🗓️ 2/08

🕒21h

🏃🏾Salto Triplo

👟 Alexsandro Melo “Bolt”

🕒21h05

🏃🏾1.500m

👟 Thiago André





🗓️ 3/08

🕒7h10

🏃🏾110m c/barras

👟 Eduardo de Deus





🗓️ 4/08

🕒22h

🏃🏾‍♀️Revezamento 4x100 feminino

👟 Ana Carolina Azevedo e Bruna Oliveira

🕒23h30

🏃🏾Revezamento 4x100 Masculino

👟 Rodrigo do Nascimento

