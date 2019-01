João festeja primeiro gol como profissional no Flamengo

O Flamengo surpreendeu muita gente e conquistou a primeira vitória no Campeonato. Em uma rodada marcada por empates, o time visto por muitos com olhos tortos conseguiu vencer o Piauí por 1x0, gol de João. Com o resultado, a equipe Rubro-Negra é líder da competição com três pontos somados e agora começa a pensar no jogo contra o Parnahyba, que acontece na próxima segunda-feira (28), às 20h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.



“Nós levamos vantagem por termos nos apresentado antes e ter trabalhado mais tempo e ter esse grupo mais tempo juntos, mas o campeonato vai ser muito difícil, foi só o início e estamos todos de parabéns”, disse Paulo Júnior.

O gol do Flamengo saiu dos pés de João. O jogador precisou de dois minutos para marcar, ele entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e marcou aos 28. Dono de uma história que impressiona, João conta que esse foi seu primeiro gol como jogador profissional e esse 23 de janeiro se tornou inesquecível. E o gol de João Batista foi com categoria, inclusive furou a rede do estádio Lindolfo Monteiro.

“Eu sou bancário, estou de férias, minha gerente me ajudou (risos). Eu joguei nas categorias de base do Flamengo, mas machuquei os dois joelhos, passei por cirurgia e agora com 24 anos o Flamengo abriu as portas para mim de novo”, conta João Batista.

O próximo compromisso do Flamengo será na segunda-feira (28), às 20h, no Lindolfo Monteiro. Depois disso, o time tem um clássico Rivengo pela frente no dia 2 de fevereiro. (Pammela Maranhão)