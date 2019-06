João Batista é 4ª lugar em seletiva com expectativa de vaga na final

No último final de semana acontece a seletiva TCB de Crossfit 2019, em Fortaleza, no Ceará. A competição realizada desde 2010 é uma das mais tradicionais do país e esse ano se apresenta através de seletivas até a fase final. Serão seis seletivas e, na primeira delas, o Piauí teve João Batista Romeiro (4ª lugar), Júnior Rodrigues (10ª lugar) e Ravy Carvalho (14ª lugar) como representantes. Os piauienses disputaram na categoria elite (18 aos 34 anos).



O grande destaque mais uma vez foi João Batista, 24 anos, quatro deles de dedicação a atividade e dono dos resultados mais expressivos do estado quando o assunto é crossfit. “A participação foi muito boa e o saldo é muito positivo, pois foi o reflexo do que a gente vem realizando no treino até porque a gente intensificou bastante os treinos pensando nessa competição e nas que virão ao longo do ano”, disse João Batista.

Na seletiva TCB, os três melhores em cada categoria garantem vaga na fase final da competição, que acontece no mês de setembro, em Sorocaba (SP). João Batista, bateu na trave e por pouco não consegue vaga direta e agora vive a expectativa de uma convocação através do ranking geral da competição, que oferta 30 vagas, mas somente 18 são preenchidas através de pódio, as outras são convocações extras. “Eu fui surpreendido pelo resultado ter sido tão positivo”, acrescentou o atleta.



A participação foi boa e o saldo muito positivo, diz João Batista - Foto: Jailson Soares/O Dia



Junior Rodrigues ficou no top10 da competição e também fala em satisfação pessoal, pois o nível da seletiva estava alto. “A gente pode dizer que é um dos principais campeonatos do Brasil e eu decidi participar para poder pegar essa experiência de competir na categoria elite, pois lá estavam os principais da categoria do país e meu resultado individual acabou sendo até bom baseado que foi uma primeira participação”, conta.

De volta a Teresina, os dois atletas foram muito bem recebidos pelos companheiros de treinos e alunos, pois eles são vistos como protagonistas quando o papel motivar e incentivar a disputar competições. “Os dois tem uma característica em comum que é a seriedade. Eu vejo isso como grande estimulo. Eles como esportistas e a gente vê a dedicação, o empenho deles em preparar os treinos, em treinar, movimentos perfeitos e essa preocupação com o aluno que é algo importante demais”, explica Amanda Bezerra.

A última seletiva TCB de Crossfit acontece nos dias 13 e 14 de julho, em Pindamonhangaba, São Paulo. Caso João Batista entre os selecionados pelo ranking geral vai ter oportunidade de disputar a competição final nos dias 5 a 8 de setembro, em Sorocaba (SP). Fora isso, os piauienses devem disputar o Brazil Throwdown e o Monstar Series que acontecem no segundo semestre.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia