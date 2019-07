Joabe Carvalho conquista três medalhas em Interfederativo

O final de semana foi de conquistas nas piscinas para o Piauiense Joabe Carvalho, de 15 anos, atleta da Aquaticatri. O Campeonato Interfederativo Norte Nordeste de Natação, em Belém, do Pará, rendeu três medalhas ao piauiense; um ouro e dois bronzes. A competição encerrou o primeiro semestre da modalidade.

“A equipe evoluiu bastante esse ano. Agora queremos deixar esses atletas bem preparados para poder representar bem o estado no segundo semestre que está recheado de competições. Ele se sobressaiu em suas provas no final de semana, competiu seis provas e esteve no pódio em três, que são as três de nado peito, sua especialidade”, disse o técnico Paulo Vitor.

Em 2019, Joabe criou uma intimidade grande com o pódio e bons resultados. No começo do ano esteve em Lima, no Peru, onde conquistou medalha de prata junto com a seleção brasileira na categoria sub17. Depois disso, quebrou inúmeros recordes piauienses e agora foram três medalhas no interfederativo.

Com apenas 15 anos, Joabe conquistou prata em Lima, no Peru - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Realmente o ano até está sendo de excelentes resulta dos e isso tudo é resposta a todo um trabalho com psicólogo, fisioterapeuta e também aqui com o Paulo Vitor. A competição em Belém teve sua dificuldade, mas consegui me sair bem e voltar com bons resultados. Agora começamos a pensar no segundo semestre que tem Brasileiro Juvenil e Jogos Escolares, duas grandes competições”, explica Joabe.

Aos 15 anos, Joabe é dono de resultados expressivos e esse ano conquistou uma prata em Lima, no Peru, junto a seleção de base e quebrou vários recordes que duravam décadas na natação do Piauí. Com ritmo de treinos intensos, o garoto agora planeja o segundo semestre e fala em manter crescente. “Quero continuar com esses resultados, então é treino físico e mental diário para poder evoluir”, acrescentou. ´

A próxima competição será nos dias 27 e 28 de julho, em Recife, no Pernambuco. Quatro atletas da AquaticaTri irão competir, incluindo Joabe.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia