Jesus tem boa primeira impressão de elenco e estrutura no Flamengo

Passada a primeira semana de trabalho do técnico Jorge Jesus à frente do Flamengo, o português se mostra satisfeito com o que viu tanto em termos de elenco como de estrutura no CT Ninho do Urubu.

Internamente, há quem diga que o treinador está implementando uma "revolução" na metodologia de trabalho em comparação aos que estavam acostumados a acompanhar com outros comandantes.

Na avaliação de Jesus, a principal qualidade do grupo rubro-negro é o profissionalismo.

"Não se pode tentar passar o conteúdo todo de uma vez, tem que ser por partes. Os jogadores gostam muito de trabalhar, gostam de aprender. Isso para o treinador é muito bom. Estou satisfeito pela aplicação deles, pelo sentido profissional", disse à Fla TV.



Jorge Jesus comanda o Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

O treinador garante ter encontrado já uma boa estrutura de trabalho com os funcionários do clube e, otimista, pensa alto.

"A estrutura do futebol do Flamengo tem método, tem pessoas com muita responsabilidade e muito conhecimento. E aos poucos, se eu puder ajudar com a minha experiência, que eu trouxe de estruturas muito fortes - treinei os dois maiores clubes de Portugal? Mas o Flamengo também está a crescer em termos de estrutura e uma coisa acompanha a outra e eu tenho que começar a acompanhar com títulos. Ter a estrutura e não ter títulos? Meu trabalho? Sou Jesus, mas não faço milagre de um momento para o outro, mas sei que com a ajuda de todos vamos trazer títulos para o Flamengo."

No próximo sábado (29), Jorge Jesus comandará a equipe em um jogo-treino contra o Madureira, na Gávea. O primeiro jogo oficial pelo Flamengo será dia 10 de julho, contra o Athletico-PR, em Curitiba, pela Copa do Brasil.

Folhapress