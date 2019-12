Jesus evita falar sobre o Liverpool e prega foco no Al-Hilal

O técnico Jorge Jesus voltou a valorizar o Al-Hilal (KSA), adversário do Flamengo nesta terça-feira (17), em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes, a partir das 14h30 (de Brasília).

O técnico rubro-negro, que já comandou a equipe saudita, ainda evitou falar nesta segunda (16) sobre o Liverpool (ING), possível rival em uma eventual decisão, tal como ocorreu em 1981, quando o Flamengo levou o título sobre os ingleses.

Foco do treinador do Flamengo é o Al-Hilal (KSA). Foto: UOL.

"Temos um jogo antes, estão se esquecendo, pois é uma equipe saudita. Há a tendência de não se valorizar o que não é a Europa. Não há no continente asiático uma equipe como o Al-Hilal. Não me interessa falar do Liverpool", disse o treinador.

O português fez questão de minimizar a pressão pelo título, o que, segundo ele, é comum ao ambiente do clube. "O Flamengo exige o máximo. É um ano de satisfação e de prazer muito mais do que de pressão. O sucesso eleva equipes a momentos de pressão. Quem não quer a pressão do sucesso?", indagou.

Jesus ainda disse que a competição tem ganhado prestígio ao longo dos anos, o que deve se intensificar com a mudança de formato programada pela Fifa, com 24 clubes na disputa a partir de 2021, em torneio equivalente à uma Copa do Mundo.

"Esse Mundial de Clubes terá cada vez mais importância na história de quem ganhar, será mais difícil. Os clubes da Europa hoje olham de maneira diferente. Com o nível de competição [mais elevado], será um título cada vez mais difícil e mais importante para os clubes

Folhapress