Jesus e Sampaoli se preparam para 'final' entre Flamengo e Santos

Ojogo entre Flamengo e Santos decidirá o primeiro colocado da turno inicial do Campeonato Brasileiro. É uma conquista simbólica, mas que tem seu peso na tradição do futebol. Na maioria das vezes, quem vira na frente, segue na frente e fica com a taça. A equipe carioca lidera a competição com 39 pontos, dois a mais do que o time alvinegro. O duelo será realizado neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de janeiro, pela 19.ª rodada. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.

Veja as armas das equipes para esse confronto e destaca seus treinadores. De um lado, o técnico português Jorge Jesus conta com quase todos os titulares à disposição de um elenco de encher os olhos. Do outro, argentino Jorge Sampaoli aguarda a evolução dos seus machucados Victor Ferraz e Evandro para definir o esquema tático do time. Mas ele conta com a devoção de um grupo que entendeu a sua proposta ofensiva de jogar mesmo tendo um elenco bem mais modesto do que o rival do Rio de Janeiro.

Flamengo x Santos é o confronto esperado do primeiro turno. Jesus x Sampaoli é o duelo que todos querem ver nesse momento. São os dois treinadores mais reverenciados do Brasileirão de 2019. E ambos privilegiam o futebol ofensivo.

ATAQUE

Flamengo - O segredo do ataque rubro-negro, o melhor disparado do Brasileirão com 41 gols, está no entrosamento da dupla Gabriel e Bruno Henrique. O bom entendimento vem desde os tempos do Santos, onde eles se destacaram no ano passado. Um encontra o outro no campo sem precisar olhar. Eles também abrem espaço para os homens de meio chegarem na área. Bruno Henrique ganhou ainda mais confiança após ser convocado por Tite. Gabriel é o artilheiro da competição nacional com 15 gols; Bruno Henrique tem 8.

Santos - Após diversas mudanças, Sampaoli passou a apostar em Eduardo Sasha como centroavante, atuando mais fixo na área. A incógnita fica em relação aos jogadores que atuarão abertos pelos lados do campo. São três opções para duas vagas: Derlis González, Soteldo e Marinho. Independentemente da escolha, quem entrar terá como principal função forçar o jogo e evitar os avanços de Rafinha e Filipe Luis.

MEIO DE CAMPO

Flamengo - Talvez seja o setor de mais desequilíbrio no líder. A saída de Cuéllar forçou mudanças. Gerson tem sido o curinga de Jesus, atuando como segundo volante e sendo o responsável por iniciar os ataques. Outra arma é o talento do uruguaio Arrascaeta, que tem se movimentando bastante, armando boas jogadas e demonstrando excelente entendimento com Gabriel e Bruno Henrique.

Santos - Sem Diego Pituca, suspenso, Sampaoli terá de modificar o setor. Carlos Sánchez pode atuar mais recuado, o que pode tirar um pouco o poder de ataque da equipe. Alison é opção para reforçar a marcação. Tudo também dependerá do esquema tático que o treinador vai colocar em campo. A tendência é de que o argentino opte por escalar a equipe no 3-5-2 - assim, os laterais viram alas e ajudam a preencher espaços e na criação das jogadas.

DEFESA

Flamengo - A defesa se tornou um ponto forte. Antes criticado, o setor recebeu três reforços na janela da Copa América com experiência na Europa. Rafinha, Pablo Marí e Filipe Luís encaixaram perfeitamente com Rodrigo Caio. Diego Alves também cresceu bastante. A equipe não foi vazada nos últimos três jogos do Brasileirão.

Santos - A defesa tem sido um problema para o Santos pelas constantes mudanças no esquema tático. A formação com três zagueiros (Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Aguilar) não deixa o time seguro defensivamente e ainda atrapalha na saída de bola, que normalmente começa com um dos defensores. Se Victor Ferraz retornar de lesão pode ser um reforço importante para estabilizar o setor.

UM EMBALADO, OUTRO DESCONFIADO

Flamengo - Avançou à semifinal da Copa Libertadores e venceu os últimos cinco jogos do Brasileirão. Nesta sequência positiva, destaque para a goleada por 4 a 1 no clássico contra o Vasco e o triunfo por 3 a 0 sobre o Palmeiras. A última derrota da equipe no campeonato foi na 13.ª rodada, no dia 4 de agosto, por 3 a 0 para o Bahia.

Santos - Tropeçou nos últimos jogos e teve a liderança tomada pelo Flamengo. Em casa, empatou contra o Fortaleza após abrir 3 a 0 no placar e depois ficou no 1 a 1 contra os reservas do Athletico-PR. A equipe vive um momento de oscilação.

O MARACANÃ

Os ingressos para o jogo deste sábado estão esgotados desde a manhã de terça-feira. Foram vendidos no total 61.120 bilhetes entre público geral e parceiros comerciais. Empolgada com a boa fase da equipe, a torcida do Flamengo tem feito a diferença no estádio.

