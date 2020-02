Jesualdo cobrou elenco do Santos após atuação ruim, diz Jobson

O volante Jobson revelou nesta quinta-feira (20) que o elenco santista se reuniu com a comissão técnica de Jesualdo Ferreira dois dias antes, na reapresentação após o empate por 0 a 0 com a Ferroviária, para ter uma conversa franca sobre a atuação na rodada.

O treinador português ficou muito insatisfeito com o desempenho, classificou o empate como pior jogo do Santos no ano e declarou que a equipe regrediu em relação ao que vinha apresentando na temporada -havia feito cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

"Ele chamou todo mundo na academia. Conversamos e tentamos acertar o que estava acontecendo de errado. Foi um jogo que achamos estranho. Conversa, às vezes, é melhor que treinamento. Conseguimos resolver e esperamos ter um desempenho melhor no próximo jogo", afirmou Jobson em entrevista coletiva.

Volante Jobson, do Santos, durante coletiva de imprensa (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)



Apesar de assumir a conversa, o camisa 8 santista, a exemplo de Jesualdo, também disse não saber explicar o desempenho abaixo da média do Santos. "Muitas coisas aconteceram. Quatro jogadores passaram mal antes do jogo; Raniel se sentiu mal e saiu antes. Foi um dia diferente. Ele falou que a gente precisa olhar para aquele jogo e ver o que fizemos de errado para corrigir e fazer diferente no próximo", afirmou.

O Santos voltará a campo neste sábado (22), às 16h30, em confronto com o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Folhapress