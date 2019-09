Jes fala em “fator surpresa” para final do Piauiense de Futsal

Jes e Belos fazem no próximo domingo (06), a final do primeiro turno do Campeonato Piauiense de Futsal. O local e horário do confronto serão definidos em reunião até esta quarta-feira pelaFederação de Futebol de Salão do Piauí (FPIFS). Os ginásios Verdão, em Teresina, e Carlos Jansen, em Timon, são os cotados para receber o duelo.

Jes é finalista do 1º turno do Piauiense de Futsal. Foto: Victor Costa

A equipe do Jes carimbou vaga na decisão após empatar em 1 a 1 com time da ABBB, no último domingo (29), no Carlos Jansen, em Timon. O clube fez a melhor campanha do torneio até chegar as quartas de final e nesta segunda-feira (30), o atual campeão piauiense começa a intensificar os treinos visando a final.

“Treinaremos nesta segunda-feira, quarta, quinta e no sábado pela manhã no Verdão. Temos jogadores machucados, mas até a quinta poderemos contar com eles. Vamos trabalhar um fator surpresa pra final e não mudar muita coisa porque conseguimos bons resultados até agora”, disse o técnico Paulo Evaristo.

O técnico disse ainda que o ritmo de jogo deve ser mantido entre os jogadores ao longo da semana. “Se a gente vencer o jogo será 50% do objetivo concluído. Tem fortes equipes no campeonato piauiense, mas temos que discutir e manter o nosso ritmo de jogo. Nossos jogadores são experientes, possuem bagagem e não podemos bombear e deixar essa oportunidade passar”, ressaltou.

Para chegar a final, o time do Belos venceu de virada, a equipe Fortglass, por 2 a 1, com dois gols de Raidan.

Segundo turno

De acordo com a Federação de Futebol de Salão do Piauí (FPIFS), houve uma mudança na forma de disputa do segundo turno. Serão dois grupos com seis times, os quatros melhores de cada avançam para as quartas de final. Cada equipe terá dois jogos a mais do que o primeiro turno. A partida de abertura acontece na próxima sexta-feira (11).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia