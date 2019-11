JES e Ceará ficam no empate na Copa Nordeste de Futsal

A Copa Nordeste de futsal segue a todo vapor. Na noite de ontem (6) a competição conheceu os classificados para as oitavas de final. JES x Ceará se enfrentaram buscando definir apenas suas posições no grupo, pois ambos entraram em quadra classificados.

O jogo

Confronto entre JES x Ceará no Ginásio Verdão, encontro de dois times já classificados para as oitavas de final da competição. Primeiro tempo foi parelho e mostrou equilíbrio entre os dois times, poucas chances para ambos os lados. A melhor chance do time piauiense surgiu com chutes fortes de Carapiá e Ericsson.



A competição definiu os classificados para as oitavas de final - Foto: Jailson Soares/O Dia



O jogo foi intenso e bastante acelerado, chances de um lado e outro, mas nada da bola entrar. Fim de primeiro empate sem gols.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia