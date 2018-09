Jael não se recupera de dores no joelho e está fora do Gre-Nal

O Grêmio tem mais um desfalque para o Gre-Nal. Jael, com lesão no joelho direito, está fora do jogo contra o Internacional, neste domingo (8), no estádio Beira-Rio. Sem ele, a tendência é que André volte ao time titular. Maicon, outra dúvida dos últimos dias, deve atuar.

O camisa 9 sequer está entre os concentrados do Grêmio. Depois do jogo com o Botafogo, Jael fez exame de imagem e teve diagnosticado problema na articulação.

A ausência dele amplia a lista de desfalques. Walter Kannemann e Everton estão com as seleções argentina e brasileira, respectivamente, e também não irão jogar.

Ao longo da semana, Jael chegou a fazer fisioterapia intensiva para se recuperar. No entanto, ficou fora de todos os treinos com bola. Inclusive da atividade deste sábado, a última antes do Gre-Nal válido pela 24 rodada do Brasileirão.

Logo depois do jogo com o Botafogo, Renato Gaúcho chegou a dizer que Jael tinha uma tendinite no joelho. O problema foi citado para justificar a saída do centroavante durante a partida na Arena.

Com a lesão de Jael, André volta ao time titular. O camisa 90 havia perdido espaço no time recentemente, para o jogo com o Estudiantes, pelas oitavas de final da Libertadores.

A pedido da comissão técnica, a primeira parte do treinamento do último treino antes do Gre-Nal ocorreu com portões fechados. A atividade só foi aberta já na parte do recreativo. Apenas quatro titulares participaram do rachão: Marcelo Grohe, Léo Moura, Cortez e Luan.

Maicon, que sentiu desconforto na coxa esquerda no primeiro tempo contra o Botafogo, apenas correu ao redor do gramado. A carga física foi usada um dia depois de ele voltar a trabalhar com bola. Em campo reduzido, o capitão atuou como um coringa com menor intensidade.

O provável Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Alisson; André.

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), às 16h (Brasília), no Beira-Rio. O time de Renato Gaúcho soma 41 pontos e está cinco pontos atrás da equipe de Odair Hellmann.

Folhapress