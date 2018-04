Jael celebra momento, e Renato brinca: “Estão criando um monstro”

O centroavante Jael, do Grêmio, não marcou nenhum gol na vitória por 4 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, na arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho de 2018. Ainda assim, com participação direta em três tentos, ele foi o destaque da goleada tricolor.

O atacante deu as assistências para os dois gols de Everton. A última delas, contudo, chamou atenção por Jael ter dado um passe de letra na entrada da área que desmontou a defesa do Brasil-RS, deixando o companheiro na cara do gol.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

“Passe que eu tenho qualidade para fazer graças a Deus. A confiança vem, o Renato (Portaluppi, técnico do Grêmio) está me dando oportunidade, ritmo de jogo. E as coisas começam a fluir, me solto mais e tenho qualidade para dar esses passes aí”, celebrou Jael, em entrevista ao Premiere, após a partida.

Com mais dois gols na conta graças a Jael, Everton elogiou o companheiro. “Passe de craque. Ficamos felizes porque é um cara que trabalha bastante e pôde nos ajudar”, afirmou o atacante, na saída de campo.

Questionado sobre a atuação de Jael durante entrevista coletiva, Renato Gaúcho brincou com o atual momento de seu jogador, o exaltou pela forma como vem evoluindo, mas também fez um alerta. “Vocês (jornalistas) estão criando um monstro (risos). É um jogador muito dedicado, que se entrega nos treinos, que sabe que não tem toda essa condição técnica, mas que ajuda bastante dentro de suas características”, avaliou o treinador, que prosseguiu.

“Ele não está acostumado a isso (lances de efeito). Falei para ele ter cuidado porque, às vezes, o adversário acha que você o está menosprezando. Tem que dar um passe de letra como ele fez no terceiro gol. Aí sim. Nunca tinha visto aquilo, mas de vez em quando você tira leite de pedra”, concluiu Renato.

Com o resultado, o Grêmio voltará a ser campeão estadual após oito anos mesmo que venha a perder por três gols de diferença no duelo de volta, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), em Pelotas.

Antes da decisão do Gauchão, contudo, o Grêmio tem um compromisso na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), o Tricolor receberá o Monagas, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

Gazeta Esportiva