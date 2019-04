Iza e Marcos e Belutti cantam no encerramento do Paulistão

No dia seguinte, a Federação Paulista de Futebol fará uma festa para celebrar o fim da competição com shows da dupla sertaneja Marcus e Belutti e da cantora Iza.



A festa premiará os craques do Paulistão de 2019, além de homenagear grandes nomes da história do futebol. Fechado para convidados, o evento será realizado em uma casa de shows de São Paulo.

Apesar de ser restrito, a festa terá transmissão ao vivo no canal "SporTV" a partir das 21 horas (de Brasília).

O primeiro confronto da decisão entre São Paulo e Corinthians acontece no domingo, 14 de abril, às 16 horas (de Brasília), no estádio do Morumbi. A partida de volta será no dia 21, às 16h, na Arena Corinthians.

UOL / Folhapress