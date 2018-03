Isiah Thomas põe LeBron James acima de Michael Jordan

A cada jogo, LeBron James não cansa de deixar os amantes do basquete boquiabertos. Na partida dessa segunda-feira, contra o Milwaukee Bucks, o melhor jogador de basquete do planeta conseguiu o 71º triplo-duplo de sua carreira, 15º da temporada, segundo seguido, e terceiro nos últimos quatro jogos. Com LeBron em estado de graça, os Cavs venceram três dos últimos quatro jogos. Nas últimas 5 partidas, o Rei teve médias de 32 pontos, 12.2 rebotes, 9.2 assistências, 1.8 roubos de bola, 1.8 tocos e 1.8 bolas de três pontos por jogo. O Cleveland retomou a terceira posição do Indiana Pacers e surfa numa onda de confiança pelo bom momento. Números à parte, a excelência atlética, a capacidade de decisão, e a exuberância atlética do jogo do astro dos Cavs fez Isiah Thomas, ídolo dos Pistons e um dos maiores armadores da história da liga, se render a LeBron e cravar, em um programa da NBA TV na noite de segunda-feira: "Nesse momento, coloco LeBron acima de Jordan".

- Existe o Kareen (Abdul-Jabbar), e depois há um debate sobre em torno de Jordan e LeBron. E no fim das contas, de quem você gosta? Para mim, com todo o pacote que LeBron oferece como jogador de basquete, se eu tivesse que escolher um em detrimento do outro nesse exato momento, eu escolheria LeBron. Jordan te vence na pontuação. Mas esse cara (LeBron) te vence em tudo. Ele pega rebotes, dá assistências, envolve os companheiros, é maior, é mais rápido, e nesse momento está dando conta do recado - revelou o ex-armador do Detroit Pistons.



Pela espetacular temporada, LeBron James é um dos nomes mais fortes na corrida pelo título de MVP da temporada. O prêmio, no entanto, está mais perto do ala-armador James Harden, melhor jogador da melhor equipe do campeonato. A despeito de conquistar ou não a honraria individual nessa temporada, LeBron James tem a garantia de que sua excelência técnica depois de 15 temporadas será um de muitos dos seus legados.



Globo Esporte