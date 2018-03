Isadora Williams encerrou sua participação em PyeongChang 2018 com o 24º lugar na final da patinação artística. Em sua segunda Olimpíada, ela colocou a América do Sul pela primeira vez no programa longo. Mesmo depois do feito inédito a brasileira não sabe se irá tentar mais um ciclo olímpico até os Jogos de Pequim 2022, quando estará com 26 anos. Ainda sob efeito de sua apresentação, quando caiu logo no primeiro minuto e não conseguiu cumprir com tudo o que estipulou para o seu programa, a patinadora colocou em dúvida o seu futuro olímpico.

"Agora não sei. Vou competir o próximo Mundial depois da Olimpíada e depois disso eu não sei. Sinceramente, não sei. Na próxima Olimpíada eu terei 26 anos, para a patinação estarei velha"

A média de idade da prova de Isadora, vencida pela russa Alina Zagitova, de apenas 15 anos, é de 19,4 anos. A atleta mais velha na disputa da patinação artística individual foi a italiana Carolina Costner, de 31. Ela se classificou para a final e terminou na quinta colocação. No pódio, além de Zagitova, outra russa, Evgenia Medvedeva, de 18 anos, e a canadense Kaetlyn Osmond, de 22.

Isadora se classificou para a final com o 17º lugar no programa curto, um feito histórico para o Brasil, que nunca teve ninguém nesse patamar. Ela começou a representar o país em 2010 em competições internacionais e em Sochi 2014 colocou os sul-americanos no mapa da modalidade ao se classificar para a Olimpíada. Recentemente, teve problemas para manter os treinos, passando a dar aula de patinação nos EUA e a fazer vaquinha virtual para pagar um técnico de saltos. Ela será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento.

Na final, Isadora foi a 12ª a se apresentar, fechando o segundo grupo de seis meninas. E se no aquecimento do programa curto ouviu Anitta, desta vez colocou no fone de ouvido vários funks brasileiros. É fácil perceber que a menina, filha de uma brasileira com um americano e nascida nos Estados Unidos, adora o país, mesmo ainda tendo dificuldades para falar o português quando está nervosa. Mesmo com o feito, ela não ficou feliz após o fim da sua apresentação.

"Eu amo o Brasil, amo os brasileiros. Fico feliz com as pessoas torcendo por mim. Não era o programa longo que eu queria entregar, mas fui melhor do que em Sochi, vou guardar as lembranças boas daqui. Quero deixar na memória o programa curto que fiz"

O próximo Mundial de patinação artística acontece de 19 a 25 de março, em Milão, na Itália. Isadora Williams irá representar o Brasil. Depois desta competição, contudo, ela retorna aos Estados Unidos, onde estuda nutrição e administração com ênfase no esporte. Com a cabeça mais fria, talvez repense os planos, mas, neste momento, pode ser que o Brasil não tenha uma substituta à altura até Pequim 2022.

