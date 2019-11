Isa Marques vai representar o Piauí no Brasileiro de Skateboard em São Paulo

A skatista Isa Marques, de 20 anos, está em reta final de preparação para representar o Piauí no Campeonato Brasileiro de Skateboard Feminino. O torneio será disputado entre os dias 30 a 01 de dezembro, no Sport Club Corinthians Paulista, em São Paulo. A competição é classificatória para o STU QS, torneio seletivo para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.



Isa Marques. Foto: Reprodução Rede Social

“Os preparativos estão bem corridos. Espero fazer uma boa colocação, pois estou treinando bastante, serão muitas meninas de diferentes níveis e espero me dar bem”, disse.

Em agosto, Isa fez história ao ser a primeira skatista a representar o Estado em competição nacional . No ano passado, a atual campeã piauiense só participou do Campeonato Brasileiro graças a uma campanha de incentivo feita pelos skatistas piauienses. O incentivo tanto deu certo como foi repetido neste ano onde ajudas voluntárias foram capazes de custear as passagens áreas e parte dos gastos dela durante a competição.

Piauí será representado por Isa Marques no Brasileiro de Skate. Foto: Reprodução Rede Social.

Isa também contou com o apoio da empresa onde trabalha. Funcionária de uma loja de calçados, ela novamente recebeu uma folga para que pudesse participar da competição.

“Estou muito feliz e também muito confiante. Eu vou competir na categoria Feminino 1, que é um nível um pouco mais alto, já que eu disputei o STU. Agradeço a todos que estão comigo nessa caminhada”, disse.

Isa começou a andar de skate em 2013 incentivada pelo irmão, Rodrigo Marques, onde tomou gosto pelas competições e passou a sonhar com a profissionalização. Ela divide o tempo entre as competições, estudos e trabalho, o que acredita ser um diferencial não só para sua carreira, mas para a sua formação como ser humano.

O Campeonato Brasileiro de Skateboard Feminino é homologado pela Associação Feminina de Skate, entidade nacional que atua no fomento do número de mulheres competindo no esporte. A expectativa é que a competição reúna mais de 80 atletas de todas as regiões do Brasil.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia