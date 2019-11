Irritado com reserva, Neymar adota silêncio no PSG

A decisão de Thomas Tuchel de colocar Neymar como opção no banco de reservas no duelo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid na noite desta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, gerou irritação no brasileiro.

O anseio do jogador em participar da partida era grande, e nem a oportunidade de atuar nos 45 minutos finais foram suficientes para amenizar a situação. Em campo, a atuação do camisa 10 foi pouco destacada no empate por 2 a 2.

Neymar foi informado por Tuchel sobre a presença no banco de reservas logo pela manhã na concentração do time em Madri. Segundo apurou a reportagem, não houve discussão entre eles, mas, sim, um posicionamento claro do brasileiro de que se sentia preparado para atuar os 90 minutos.

"Não tenho medo de perder o Neymar por essa suplência. Nós temos uma relação clara. Falei com ele hoje o que pensava, que é ter ele para finalizar o jogo. Eu não tenho o Neymar por 90 minutos por questão física, e sou responsável por gerir isso. Já usei essa mesma postura com o Mbappé contra o Galatasaray e o Brugge", disse Tuchel, citando as duas ocasiões em que o francês ficou no banco de reservas por estar voltando de lesão



"Fui claro com o Neymar para dizer o que penso. Nada mais é do que querer ele para finalizar um jogo duro. E essa é a maneira que eu penso, e ele precisa de paciência", completou o técnico.

O pedido de paciência acontece por Neymar já ter demonstrado um descontentamento com o treinador alemão ao ser substituído na vitória contra o Lille por 2 a 0 na última sexta-feira (22), pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o camisa 10 foi direto aos vestiários e não conversou com o elenco após o jogo.

O silêncio tem sido a postura adotada por Neymar atualmente no PSG. No Santiago Bernabéu, ele rapidamente deixou os vestiários após o jogo e não atendeu aos diversos pedidos dos jornalistas por entrevistas.

Outra postura de Neymar que chamou a atenção foi o fato de o jogador optar por nem participar do aquecimento do time ao lado dos outros reservas. Juntos a ele estiveram Cavani e Paredes, outros jogadores que estão descontentes com as escolhas de Tuchel para o time titular.

Atuação de Neymar

Com o PSG perdendo por 1 a 0 para o Real Madrid, a opção de Thomas Tuchel após o intervalo foi a de colocar Neymar no lugar do volante Gueye. A formação ofensiva não trouxe o resultado esperado, sendo o time francês dominado em campo no segundo tempo e sofrendo constantemente na defesa.

Com os 45 minutos em campo, Neymar teve clara ansiedade em definição de jogadas. Forçou passes, tendo alto número de erros: foram 18 em 41 tentativas. O índice de acerto de 56% foi disparado o mais baixo do PSG – Di Maria e Icardi aparecem na sequência com 67% de acerto cada.

Neymar esteve distante do gol, com sua única finalização sendo um chute de fora da área que foi desviado para escanteio. Na área de atuação no meio-campo, o jogador teve perseguição de Casemiro, e em vários lances que tentou optar pelo drible sofreu encaixotado por outros jogadores do Real Madrid.

No fim do jogo, Neymar ainda seguiu com a postura de ignorar a torcida organizada do PSG por conta das vaias recebidas no Parque dos Príncipes. Ele foi o único jogador do time que ao finalizar a partida não foi agradecer o apoio dos pouco mais de 2.000 torcedores franceses que estiveram no Santiago Bernabéu.

João Henrique Marques, da Folhapress