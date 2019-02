Investigadores encontram corpo em fuselagem do avião de Emiliano Sala

Autoridades inglesas que investigam o desaparecimento do avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala informaram nesta segunda-feira (4) que encontraram um corpo em meio aos destroços.

A AAIB, órgão de investigações aéreas do governo inglês, ainda não identificou a vítima.

Os próximos passos da busca serão discutidos entre os familiares de Sala, os do piloto David Ibbotson e a polícia inglesa.

O avião que transportava o atacante da França à Inglaterra desapareceu no último dia 21 de janeiro. Neste domingo (3), foram encontrados destroços do avião, que pertencia à empresa Piper Malibu.



Emiliano Sala - Foto: Reprodução/Instagram

Um veículo submarino de operação remota utilizado para as buscas conseguiu identificar a aeronave por meio do número de registro (N264DB) que aparece nas imagens. O corpo foi visualizado pelo mesmo dispositivo.

Uma onda de comoção tomou o futebol desde o desaparecimento do avião de Emiliano Sala. O atleta, então com 28 anos, tinha acabado de ser comprado pelo Cardiff junto ao Nantes, da França, e se mostrava feliz com a mudança para a Premier League -apesar de ser do País de Gales, o Cardiff disputa a liga inglesa.

As buscas chegaram a ser interrompidas três dias depois da tragédia, mas uma campanha arrecadou R$ 1 milhão em menos de 24 horas e conseguiu dar reinício ao trabalho de procura do atacante. Ao redor do mundo, jogadores e torcedores prestaram homenagens ao argentino.

Sala defendia o Nantes desde a temporada 2015/16 e marcou 12 gols no campeonato nacional de 2018/19, um a menos do que Neymar até agora. Ele custou ao Cardiff 17 milhões de euros (R$ 72,5 milhões) e assinou um contrato de três anos e meio.

Folhapress