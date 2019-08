Inter x Fla definem segundo finalista brasileiro da Libertadores

Com a vantagem dos 2 a 0, adquirida na partida de ida, semana passada, no Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, em partida que vale vaga nas semifinais da Libertadores 2019.

Quem passar pega o Grêmio na luta para chegar à decisão do dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

Cuellar é dúvida para o Flamengo nesta noite. Foto: Reprodução Flamengo

Os cariocas podem até perder por um a zero que ainda assim avançam à semifinal. Se fizer um gol esta noite, o Flamengo obriga o Colorado a ter que marcar quatro vezes, já que o gol qualificado ainda é critério de desempate nas competições da Conmebol.

No Flamengo, a dúvida do técnico Jorge Jesus é a presença de Cuellar desde o início da partida. O colombiano entrou em atrito com a diretoria por causa de uma negociação (ele deseja deixar o clube), foi afastado, reintegrado, mas se juntou ao grupo somente na segunda-feira, no Rio Grande do Sul. Suspenso, Willian Arão é desfalque certo.

O Internacional deve entrar em campo com a mesma formação da partida de ida. Odair Hellmann não tem nenhum problema de suspensão no elenco.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

Copa Libertadores da América – Quartas de final - Volta

Data e hora: 28/08/2019 (quarta-feira), às 21h30 (Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Patrício Loustou (ARG)

Auxiliares: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Fernando Rapallini (ARG)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D´Alessandro e Rafael Sobis; Paolo Guerrero.

Técnico: Odair Hellmann

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar (Piris da Motta), Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

Folha UOL