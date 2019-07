Inter supera Palmeiras nos pênaltis e vai à semi da Copa do Brasil

O Internacional jogou melhor, venceu por 1 a 0 nesta quarta (17) no Beira-Rio e despachou o Palmeiras nos pênaltis para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Devolvendo o placar do jogo de ida graças a um gol de Patrick no primeiro tempo, o time colorado levou a melhor na disputa de penalidades por 5 a 4 e vai enfrentar o Cruzeiro na próxima fase. Patrick errou sua cobrança, mas Gustavo Gómez e Moisés desperdiçaram pelo time alviverde.

O jogo teve polêmicas com o VAR no tempo normal. Com o auxílio do vídeo, o árbitro Rafael Traci anulou um pênalti que ele havia marcado em cima de Felipe Melo. Já nos acréscimos, o Inter chegou a balançar as redes com Cuesta, mas a jogada também foi anulada. D'Alessandro ainda foi expulso por reclamação.



O Palmeiras foi a campo comandado por Luiz Felipe Scolari - Foto: César Greco/Palmeiras FC

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas somente no mês que vem, nos dias 7 e 14 de agosto. O sorteio dos mandos acontece na próxima segunda-feira (22). Enquanto isso, os times voltam a campo pelo Brasileiro neste sábado (20): o Inter faz o clássico com o Grêmio, novamente no Beira-Rio, enquanto o Palmeiras visita o Ceará no Castelão.

O jogo

O Internacional foi muito superior no primeiro tempo e encurralou o Palmeiras no campo de defesa até alcançar o gol, feito por Patrick aos 40 minutos. Na segunda etapa, o jogo ficou mais morno. Aos 35 minutos, Felipe Melo caiu na área em disputa com Edenílson, e o árbitro marcou o pênalti, mas voltou atrás após rever o lance no vídeo. Já aos 48, Cuesta marcou de cabeça o que seria o segundo gol do Inter, mas o juiz também anulou o lance com a ajuda do VAR alegando falta do zagueiro.

Pênaltis

Os pênaltis Guerrero - gol; Bruno Henrique - gol; Rafael Sobis - gol; Gustavo Gómez - defesa de Lomba; Edenílson - gol; Diogo Barbosa - gol; Rodrigo Lindoso - gol; Luan - gol; Patrick - defesa de Weverton; Willian - gol; Nonato - gol; Moisés - no travessão.

Folhapress