Inter empata em campo alagado e garante 1º lugar na Copinha

Em um campo totalmente alagado, o Internacional empatou em 0 a 0 com Capivariano nesta quinta-feira (9), em Santa Bárbara d'Oeste, pela terceira rodada do grupo sete da Copa São Paulo. Já classificados, ambos os times confirmaram suas posições na chave.

O clube colorado avança em primeiro, com sete pontos e saldo positivo de seis gols. Já o Capivariano soma a mesma pontuação, mas fica com o segundo lugar graças ao saldo três gols inferior.

Na próxima fase, o Inter encara o Volta Redonda, que foi segundo no grupo oito. Já o Capivariano pegará o Desportivo Brasil, líder desta mesma chave. A partir de agora, se trata de eliminatória em jogo único.

A chuva atrapalhou muito. O campo do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães esteve repleto de grandes poças. A bola pouco correu e comprometeu o rendimento de todos em campo. Sobraram erros forçados pelas vezes em que o gramado evitou o andamento natural da partida.

O árbitro do jogo, no intervalo, chegou a fazer testes e ponderou sobre a realização do segundo tempo. Mas acabou considerando a condição aceitável e seguiu com a partida, que terminou repleta de lances estranhos, ocasionados pela condição atmosférica.

Folhapress