Inter blinda William Pottker durante má fase e vê importância além dos gols

Pottker ficou conhecido pelos gols. Foram os 14 em 2016 pela Ponte Preta, 10 apenas no primeiro semestre de 2017 também por lá, outros 10 já no Inter, no ano passado, que sempre referendaram o atacante de lado de campo. Neste ano não estão ocorrendo. Depois de um começo bom, veio a lesão e a oscilação. Depois de vê-lo em outra jornada aquém do que pode render, o Internacional tratou de defender seu jogador e ver qualidades além dos gols.

William Pottker durante treino (Foto: Divulgação)



"O Pottker é importante para nós, era goleador da equipe antes de se machucar, sempre que há uma volta de lesão, o jogador tem alguma dificuldade. Mas ele segue sendo importante e certamente vai melhorar, como todos os jogadores, em todos os aspectos", explicou o técnico Odair Hellmann.

Neste sábado, no empate sem gols contra o Sport, Pottker teve uma chance antes dos 10 minutos de jogo. Foi lançado por Zeca, entrou cara a cara com o goleiro Magrão e lhe falhou a principal qualidade: conclusão. Tentou achar o canto e viu o goleiro do time pernambucano defender.

"Tive a chance, procurei finalizar da melhor forma possível, não saiu o gol. Assim como temos bons momentos, temos baixas também. Com trabalho e tranquilidade, querendo fazer a coisa certa, vai dar certo. Não fujo das minhas características ou forma de jogar. Vou seguir trabalhando porque é trabalhando que chegamos lá", afirmou Pottker.

Os números não são ruins na temporada. Foram 17 jogos, cinco gols marcados. O último deles, porém, já está distante. Foi em fevereiro, diante do São José-RS, pelo Gauchão.

Enquanto isso, o Internacional defende as movimentações de Pottker até mesmo sem os gols. A participação nas partidas é considerada valiosa, independente da bola na rede.

"Quando as linhas estão próximas, fechadas, isso atrapalha ele um pouco pecas características de força e velocidade. Ele fez boas movimentações hoje (sábado), boas diagonais, infiltrações, teve uma situação de gol, em outra a bola escapou. É importante para o time e o grupo, o gol dele certamente vai sair, e todo atacante quer fazer o gol... Isso vai gerar mais tranquilidade para ele", completou Odair.

Pottker é um dos jogadores mais cotados para deixar o Inter na próxima janela de transferências. O Colorado espera uma proposta próxima a 12 milhões de euros (R$ 52,6 milhões) pelo jogador de 24 anos, que anteriormente já foi sondado por clubes da Alemanha e China. Até então, não há qualquer proposta oficial por ele.

O próximo compromisso do time vermelho será com o São Paulo, terça-feira, no Morumbi. Rodrigo Dourado está fora, suspenso. D'Alessandro será avaliado e pode voltar.

FolhapressMarinho Saldanha