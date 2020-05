Inscrições dos Jogos Escolares 2020 são suspensas por causa do coronavírus

As inscrições do XXVI Jogos das Escolas Municipais de Teresina (JET’s 2020) foram suspensas por tempo indeterminado causa da pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Divisão de Esporte da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) nesta quinta-feira (07).



Foto: Semec

Segundo Semec, um novo cronograma deverá sem apresentado após o término da quarentena. O evento esportivo é uma ferramenta pedagógica que trabalha temas transversais como gênero, saúde e violência.

Sobre os Jogos

A competição envolvem os estudantes nas modalidades individuais como, por exemplo, atletismo, badminton, tênis de mesa e xadrez, além das modalidades coletivas como futsal, vôlei, handebol e futebol, que acontecem somente em escolas da Zona Rural de Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado