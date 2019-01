Ingressos para partida entre River e Fluminense variam de R$ 30 a R$ 80

A Federação de Futebol do Piauí definiu os valores dos ingressos para o jogo River x Fluminense, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2019. O duelo acontecerá dia 5 de fevereiro, às 20h30, no estádio Albertão.



Com três setores disponíveis no estádio, contando com a reabertura dos setores de Arquibancada Placar e Cadeiras, os ingressos serão vendidos por R$ 30 na Arquibancada Placar; R$ 50 na Arquibancada Cabines e R$ 80 nas Cadeiras. Em todos os setores serão disponibilizadas meia entrada mediante comprovação do benefício.

As vendas acontecerão a partir de sábado (02/02) nas Lojas Noroeste (Praça Saraiva, Praça Rio Branco e Teresina Shopping) e CentroMed. A partir de segunda-feira, as vendas também ocorrem nas bilheterias do Estádio Albertão.

Ascom FFPAdriana Magalhães