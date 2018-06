Indefinição por Guerrero e Dourado instável abrem portas para Love no Fla

A parada para a Copa do Mundo deverá trazer definições para o ataque do Flamengo. Ainda sem saber se poderá contar com Guerrero no segundo semestre após a liberação do Tribunal da Suíça para que dispute o Mundial da Rússia, o clube analisa com bons olhos o retorno de Vágner Love diante da instabilidade de Henrique Dourado no setor.

Torcedor declarado do rubro-Negro e de férias no Brasil, Love tem ainda dois anos de contrato com o Besiktas, da Turquia, mas já admitiu que o clube da Gávea abriu contatos com seu empresário Evandro Ferreira.

No início do ano, antes de fechar com os turcos, o atacante de 33 anos esteve bem próximo de acertar com o Flamengo, mas o Analyaspor (TUR) não aceitou cedê-lo por empréstimo.

No caso de Guerrero, os advogados rubro-negros ainda analisam a situação jurídica do peruano, já que ainda não está claro para eles se o atacante cumprirá o restante da pena (8 meses) após a Copa ou estará liberado para atuar até a publicação dos fundamentos da decisão da CAS (Corte Arbitrária do Esporte) e de recurso posterior ao tribunal suíço. Seu contrato com o clube termina em agosto.

Já Henrique Dourado vive uma seca de gols que dura um mês. A última vez que balançou a rede foi em 2 de maio, na vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0 pela Copa do Brasil. De lá para cá, foram oito partidas em branco, mesmo assim, ele ainda conta com o prestígio do técnico Mauricio Barbieri.

"O Dourado é um atacante que busca gols, mas tem outras funções importantes na equipe. Com calma as oportunidades vão voltar a aparecer. Com calma, sem pressão. Estamos muito felizes com o rendimento dele", declarou após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia na última quinta-feira.

FolhapressBruno Braz