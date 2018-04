Zlatan Ibrahimovic não chegou no Los Angeles Galaxy há muito tempo, mas o sueco já esteve em campo e... decidiu. E não foi um jogo qualquer: Ibra deu a vitória a sua equipe no dérbi de Los Angeles contra o L.A F.C em um jogo histórico.

O Los Angeles F.C começou a partida com o brilho do mexicano Carlos Vela, que abriu logo 2 a 0. Logo no início do segundo tempo, Steres fez contra, e o placar ficou 3 a 0.

Ibra tem estreia épica na MLS e garante virada histórica do Galaxy no dérbi (Foto: Divulgação/L.A Galaxy)



Pouco antes de Ibra sair do banco, Lletget conseguiu recolocar o Galaxy no jogo. Com o sueco já em campo, Pontius colocou a diferença entre os times em um gol.

Eis então que... Ibra apareceu para fazer história. O primeiro gol do craque, o do empate, foi de cinema: um chutaço incrível, do meio da rua, que só vendo para acreditar .

Quando o duelo já estava nos acréscimos, Ashley Cole chegou no fundo e cruzou na medida para ele, Ibra, aparecer e, de cabeça, decidir o dérbi. Ibra precisou de poucos minutos para virar ídolo em Los Angeles.

O Gol