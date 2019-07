I Etapa de Beach Tennis conhece seus campeões

A I Etapa do Campeonato Piauiense de Beach Tennis conheceu seus campeões nesse domingo (14), na Radical Tênis. A dupla formada por Mario Celso e Geovane Silva venceu por 2 sets a 0 (6 a 1/6 a 0) o dupla de Sávio Amorim e Marconi Junior. A competição também teve disputas nas duplas mistas. Essa foi a primeira de três etapas que irão acontecer até dezembro.

“A modalidade é nova e por aqui fazia algum tempo que estávamos praticando, mas agora estamos incrementando mais, realizando torneios e é uma boa iniciativa. O beach tennis é um caminho mais rápido para aqueles que não praticam o tênis, pois você tem oportunidade de aprender com maior facilidade”, afirma Mario Celso campeão da I Etapa.



A areia e o sol forte foram os primeiros adversários dos atletas na prática do esporte que está se expandindo no estado - Foto: Jailson Soares/O Dia



O beach tennis é uma modalidade que vem crescendo em todo o país e, aos poucos, começa a ser praticada no Piauí. Apesar de ser oriunda do tênis, a modalidade pede do atleta habilidades diferentes. “Eu joguei somente duas vezes antes do torneio, estamos iniciando, conhecendo ainda. É muito toque. No tênis, a gente tem uma movimentação, bate mais forte na bola e aqui é mais toque e habilidade, mas quem pratica o tênis consegue se adaptar e jogar”, conta Sávio Amorim.

fA areia e o sol forte são os primeiros adversários dos atletas na prática do beach tennis, mas a modalidade se mostra democrática e na 1ª etapa do Piauiense teve homens, mulheres e crianças na disputa, que, ao todo, teve 40 atletas inscritos.

Paralelo ao Beach Tennis, a federação realiza as disputas do Circuito Piauiense de Tênis, com seis etapas distribuídas ao longo do ano, três delas já aconteceram. A intenção é que o beach seja uma opção a mais para os praticantes da modalidade no Estado.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia