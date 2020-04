I Copa River Athletics preenche todas as vagas e inicia com 48 jogos online

Após o anúncio da sua entrada no mundo do e-Sports, o River iniciou a sua primeira competição nos games com todas as vagas preenchidas para a disputa do FIFA 20 nos consoles PS4 e Xbox One. Ao todo, 96 jogadores estão na disputa.



Foto: Reprodução Internet.

De acordo com o regulamento, os jogadores irão marcar as partidas através da plataforma SportTI, parceira do River na empreitada. Os confrontos online serão no modelo de "mata-mata", classificando o melhor das duas partidas para a fase seguinte.

Tanto no PS4 como no Xbox One, os ganhadores da I Copa River Athletics garantirão uma camisa oficial do River e um par de ingressos para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Os vice-campeões receberam um boné oficial do River e um ingresso para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020.

O desenrolar da competição pode ser acompanhado através do site: https://e-sporti.com.br/organizacao/RIVER

Ascom River Atlético Clube