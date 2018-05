Hypolito descreve humilhação sofrida na base com conivência de técnicos

Em entrevista divulgada nesta segunda-feira pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, o ginasta Diego Hypólito relatou constrangimentos sofridos por ele e outros atletas ainda nas categorias de base da modalidade. Segundo ele, os abusos eram praticados por atletas mais velhos, mas com a ciência e a conivência de treinadores.

O ginasta Diego Hypólito revelou ter sofrido abusos durante infância (Foto: Divulgação)

"Foi a primeira vez que eu tive coragem de contar para minha mãe que eles (atletas) me faziam ficar pelado, e pegar com o ânus uma pilha colocando uma pasta de dente em cima. E a questão da humilhação: neste dia, quando aconteceu isso, eu tive ataque epilético, e depois, por ter tido o ataque epilético, eu não consegui fazer a prova toda", contou Diego Hypólito.

"Pelado, depois, a gente tinha de colocar ainda com o ânus, não podia ajudar com a mão. Você tinha de se agachar, pegar a pilha com o ânus e depois deixar dentro de um tênis, em um buraquinho de um tênis. E se a pilha caísse fora, você tinha de voltar e fazer a prova de novo. Isso, eu fiquei muito nervoso com a situação acontecendo, me deu desespero", acrescentou o ginasta.

Ainda de acordo com Diego, seus treinadores na época sabiam dos casos. O ginasta, porém, não citou datas, locais e nomes dos envolvidos.

"Os casos de bullying aconteciam regularmente, sempre com os alunos mais velhos, mas com a conivência do técnico. Eu prefiro não expor (nomes), porque não sei se eles me dão o direito. Mas foi com muitas pessoas", contou.

Abusos

A entrevista de Diego foi divulgada um dia depois das denúncias veiculadas pela própria emissora contra Fernando de Carvalho Lopes, treinador da seleção brasileira masculina de ginástica entre 2014 e 2016.

De acordo com relatos de atletas e ex-atletas à Rede Globo, Fernando praticou abuso contra eles por um período de 15 anos, entre 2001 e 2016, enquanto trabalhava como treinador no Mesc, clube da cidade de São Bernardo do Campo (SP). O treinador trabalhou com Diego justamente no período em que comandou a seleção brasileira.

Ainda segundo com a Rede Globo, embora tenha sido oficialmente afastado dos trabalhos técnicos pelo Mesc em 2016, sendo alocado em trabalhos administrativos, Fernando seguia trabalhando como treinador da modalidade no clube. Em março de 2017, ele foi filmado por pais de um ginasta do clube orientando treinamentos no ginásio da agremiação.

Folhapress