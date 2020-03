Hulk e Oscar chegam à China 11 minutos antes de fechamento da fronteira

Oscar e Hulk, jogadores brasileiros do Shanghai SIPG, retornaram à China muito perto do limite estabelecido para a entrada de estrangeiros no país. A janela se fechou à meia-noite local da sexta (27) para o sábado (28), e eles fizeram o desembarque no aeroporto de Pudong, em Xangai, às 23h49.

Primeiro epicentro da pandemia do novo coronavírus, a China vai tentando voltar à normalidade depois de aparentemente superar os dias mais críticos. Para evitar uma nova onda de contaminação, o governo determinou a proibição da entrada de estrangeiros no país a partir do dia 28. Há exceções previstas por "necessidades comerciais, científicas ou tecnológicas" ou por "razões humanitárias de emergência".

Por isso, o Shanghai SIPG organizou o retorno de alguns de seus jogadores antes que a limitação entrasse em vigor. Além dos conhecidos Oscar e Hulk, que disputaram Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava no voo fretado que desembarcou pertinho do limite o atleta Ricardo Lopes, também brasileiro.



Hulk chegou com Oscar à China faltando 11 minutos para a fronteira do país fechar - Foto: Reprodução/Instagram

Eles agora terão de passar por um período obrigatório de isolamento, mesmo que não apresentem sintomas relacionados à Covid-19. Hulk deixou a família no Brasil. Já Oscar levou à China familiares, ao lado dos quais ficará nos 14 dias em que deverá permanecer recluso.

O Campeonato Chinês tinha início previsto para fevereiro, o que não foi possível pela expansão do coronavírus. Ainda não há um calendário estabelecido, mas a ideia é que a competição comece no final de abril.

Vários jogadores estrangeiros não retornaram dentro do prazo estabelecido e aguardam orientações sobre como devem proceder. É o caso de Paulinho, Renato Augusto, Róger Guedes e Alex Teixeira, que estão no Brasil fazendo trabalhos para manter a forma física.

Folhapress