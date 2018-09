Hudson segue de fora e Nenê dá susto em treino do São Paulo

O São Paulo voltou a treinar na manhã desta quinta-feira visando a partida diante do Fluminense, do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade, que foi parcialmente fechada para a imprensa, o volante Hudson foi novamente a ausência. O atleta permaneceu no Reffis para tratar algumas dores no joelho direito.

Assim como o volante, o zagueiro Rodrigo Caio também ficou novamente de fora dos treinamentos para tratar de dores no joelho. Por outro lado, o meio-campista Liziero voltou a participar do treinamento após ser ausência na pultima quarta-feira. O jovem jogador retornou de viagem feita a Europa, onde tirou o seu passaporte italiano.



Nenê dá susto, mas volta a treinar no São Paulo (Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net)



Durante o breve período em que a imprensa teve acesso a atividade, o elenco são paulino realizou um aquecimento e um pequeno trabalho com campo reduzido. Durante este exercício, o meia Nenê sofreu uma pancada e ficou no chão reclamando de dores. Após um rápido atendimento, o jogador retornou a atividade. O camisa 10 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fluminense neste final de semana.

Além do meia, outras ausências confirmadas são a do volante Jucilei e do atacante Everton, que também estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Ainda sem saber se poderá contar com Hudson, o técnico Aguirre tem realizado trabalhos com os portões fechados sem dar pistas da equipe titular.

Líder do Brasileirão com 45 pontos, três a mais que o vice-líder Internacional, o Tricolor Paulista recebe o Fluminense às 16h (de Brasília) deste domingo no estádio do Morumbi. Em sua última estimativa, o clube anunciou 31.000 ingressos vendidos antecipadamente.

Gazeta Esportiva