Hortência disputa eleição de melhor jogadora da história do Mundial FIBA

A ex-jogadora Hortência está entre as nove candidatas ao prêmio de melhor de todos os tempos da Copa do Mundo Feminina de Basquete. A brasileira teve seu nome incluído em votação organizada pela FIBA na última segunda-feira (11) e já lidera o pleito com mais de 70% dos votos.

Hortência foi campeã mundial em 1994, na edição disputada na Austrália. Foi sua última participação no Mundial e a de maior destaque: 27,6 pontos de média, incluindo os 32 anotados na histórica vitória na semifinal contra os Estados Unidos. Ela é a única entre as candidata a figurar no Hall da Fama da FIBA. Ela atuou em cinco edições do Mundial e foi cestinha em quatro (1973, 92, 90 e 94).



Hortência (Foto: Divulgação)

A atleta é a maior pontuadora da história da seleção brasileira com 3.190 pontos em 127 partidas (média de 24,9 por jogo). Além do ouro mundial, dois anos depois foi prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta.

Entre as concorrentes estão as norte-americanas Diana Taurasi, Lisa Leslie, Maya Moore e Sue Bird; as australianas Lauren Jackson e Penny Taylor, a tcheca Hana Horakova e a russa Elena Baranova. A eleição é feita no site oficial da FIBA.

