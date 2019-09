Homenagem a Pelé é retirada da proposta de estatuto do Santos

A proposta do presidente do Santos, José Carlos Peres, de colocar uma coroa sobre o escudo do clube, em homenagem a Pelé, não foi encaminhada para votação ao conselho deliberativo do clube. Uma comissão responsável por analisar o projeto encomendado pelo mandatário do clube retirou o item do texto do novo estatuto do clube.

Além da mudança no escudo, Peres sugeriu que a camisa 10 do clube fosse aposentada, também em homenagem a Pelé. A ideia tampouco será analisada.



A comissão do estatuto é formado por cinco conselheiros: Rodrigo Ferreira de S. Lyra, Marcus Vinícius Lourenço Gomes, Leopoldo Grecco Lisboa e Tiago Vallejo Marsaioli. Eles revisaram e enviaram para o conselho a versão final do projeto, que será votado pelo conselho do clube na terça-feira (24).



"A comissão do estatuto entendeu que a coroa e a aposentadoria da camisa 10 vão ficar para uma próxima oportunidade. Agora o foco total é reformar o estatuto para incluir artigos obrigatórios do Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro). O restante vai ficar para depois, não só essas duas solicitações", afirma Marcelo Teixeira, presidente do conselho deliberativo do Santos.



Escudo do Santos ganharia uma coroa em homenagem ao Rei do Futebol - Foto: Beto Barata/PR



O jornal Folha de S.Paulo revelou, no último dia 2, a intenção de Peres em alterar o escudo. A assessoria de imprensa do ex-jogador disse, na ocasião, que ele iria se manifestar somente depois de o projeto ser encaminhado para votação.

Pelo plano de Peres, o distintivo do Santos teria uma coroa negra em cima do escudo, em referência ao apelido de Rei do Futebol. Também estaria em sintonia com o slogan "a realeza do futebol brasileiro", usado pelo próprio clube em seu site e na Vila Belmiro.

O escudo atual é o mesmo usado desde 1996, quando houve alterações em detalhes no tamanho das letras e das listras. Em 1945, teve a última mudança significativa, quando o clube adotou a base do desenho que permanece até hoje.

O ex-camisa 10 jogou 18 anos no clube -entre 1956 e 1974. Venceu dois títulos mundiais, duas Libertadores, seis nacionais e dez paulistas, entre outras conquistas.

A reportagem entrou em contato com Peres e a assessoria de imprensa de Pelé, mas não ainda não obteve retorno.

Alex Sabino e Carlos Petrocilo, da Folhapress