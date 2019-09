Hernanes volta a campo, e Tricolor esconde time que enfrenta o Fogão

Hernanes voltou a treinar com os companheiros na manhã desta quarta-feira (18), um dia após fazer exercícios individualmente. Nos 15 minutos em que a imprensa pôde ficar no CT da Barra Funda, o meia do São Paulo aqueceu normalmente e seguiu para o coletivo.

A maior parte do treinamento foi sob sigilo, para que o técnico Cuca pudesse esboçar pela primeira vez a escalação que enfrentará o Botafogo no sábado (21), no Rio de Janeiro, às 11h, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Pablo siga no time, enquanto Alexandre Pato deve retomar sua vaga entre os titulares. A maior dúvida está na armação: Hernanes ou Daniel Alves, que prefere a função de meia em vez da lateral.

Enquanto o treino foi aberto, Hernanes fez o circuito de aquecimento junto aos companheiros e deixou o campo rapidamente, voltando minutos depois. Todo o elenco esteve à disposição de Cuca para o trabalho tático.

O São Paulo não tem suspensos nesta rodada, e os únicos lesionados são os pouco utilizados Lucas Perri e Joao Rojas, ambos em recuperação após cirurgia.

Desta forma, uma escalação tricolor provável tem força máxima: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê e Liziero e Daniel Alves (Hernanes); Alexande Pato (Everton), Antony e Pablo.