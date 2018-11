Handebol Piauí faz últimos ajustes visando Jogos Escolares

O Piauí terá dois representantes na fase final dos Jogos Escolares da Juventude, que tem início no dia 20, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Na categoria cadete (15 a 17 anos), o Caic será o representante e a escola Paulo Nunes tenta o título na categoria infantil (12 a 14 anos).

As duas equipes serão comandadas por Giuliano Ramos. A categoria infantil vai com o objetivo de subir ao pódio, mas principalmente de surpreender na competição, pois ano passado sequer chegou a fase final. “Os meninos estão empolgados e colocar toda a pressão e adrenalina lá na hora, já que muitos deles não participaram de competições fora do estado antes”, explica.



Treino dos atletas para estreia nos Jogos Escolares da Juventude no dia 20 de novembro, em Natal - RN. Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Já os atletas da categoria cadete são mais rodados, apesar da pouca idade. Os garotos disputaram recentemente o Mundial Cadete e campeonato Brasileiro da categoria. Na seletiva regional foram campeões e no ano passado ficaram com o terceiro lugar. “A responsabilidade para eles é maior, pois esse grupo é bem mais entrosado e vem de um ano com muitas competições”, conta Giuliano.

Entre os destaques da categoria infantil, está o armador esquerdo, Luís Carlos, de 14 anos, que assim como todos os companheiros surgiu através do projeto “Bola na Mão”. Luís vem de uma família carente e tem o esporte como uma das paixões. O atleta chegou a disputar a taça Campina Grande esse ano, onde foi destaque.

“Estamos nós preparando muito bem e empolgados, pois sabemos que serão jogos difíceis e com equipes mais estruturadas e até mais fortes que a gente”, conta Luís Carlos.

A equipe infantil faz sua estreia no dia 20 de novembro, próxima terça-feira, e tem equipes de Santa Catarina e São Paulo no Grupo B como adversários. Os Jogos Escolares da Juventude fase final acontecem em Natal.

