Handebol do Piauí se classifica e disputa semifinal da Liga Nacional

A Liga Nacional de handebol é a principal competição da modalidade na categoria adulta. Chegar até as fases finais da competição não é uma missão fácil, mas os atletas do GHC, sob o comando de Giuliano Ramos conseguiram carimbar vaga na semifinal da competição após superar a forte equipe do Português Aeso, de Pernambuco. Com isso, agora eles aguaram os representantes da região Sul e Sudeste para saber quem será seu adversário, mas estar na semifinal é algo inédito para o estado.



“Quatro anos participando da Liga Nacional e pela primeira vez chegamos as semifinais, pois sempre paramos nas quartas e pela primeira vez também uma equipe do Nordeste consegue chegar até a essa fase da competição no naipe masculino”, disse Giuliano Ramos técnico do GHC.

Cientes que agora a competição muda de configuração, pois os piauienses irão enfrentar as equipes mais fortes e bem estruturadas do país com atletas que compõe a Seleção Brasileira. Do lado Piauí, um elenco jovem e com atletas que disputaram Jogos Universitários e as etapas anteriores da competição Nacional.



Foto: Jailson Soares/O Dia



Em 2018, o GHC parou nas quartas de final ao fazer dois jogos duros diante o São Bernardo (SP) em que foi derrotado na prorrogação. Agora, o time inicia a fase de buscar estratégias e conhecimentos dos seus possíveis rivais para poder surpreender.

“Deixaram a gente sonhar, deixaram o Nordeste sonhar. Nos somos a zebra da competição, mas se estamos lá vamos fazer todo o possível para conseguir representar bem o Piauí e com nossas dificuldades fazer grandes jogos diante deles. Para nós, estar lá já é algo incrível”, disse o armador Central Joseph.

A equipe do GHC aguarda a definição do Zonal Sul e Sudeste para poder conhecer seu adversário na semifinal da Liga Nacional. (Pamella Maranhão)

