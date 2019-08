Handebol do Piauí estreia com vitórias em Maceió

As disputas da fase Nordeste dos Jogos Universitários da Juventude seguem com muitos jogos ao longo da semana. O Piauí tem representantes no handebol masculino e feminino e também no futsal masculino. O torneio acontece em Maceió, Alagoas e vale vaga para fase nacional da competição, que acontece no mês de outubro também em Maceió.



Após estreia com derrota, UNIFSA, representante no handebol feminino se recupera dentro dos Jogos Universitários e vence por 41 a 11 a UFAL, de Alagoas e segue viva dentro da competição. A equipe masculina de handebol do Piauí, representada pela Aliança Nassau também esteve em quadra nesta quarta-feira (7) e venceu Cenesup, da Paraíba, por 41 a 20.

O futsal tem como representante a Uninovafapi e estreou com empate por 1 a 1 diante a UniAteneu, do Ceará. O time volta às quadras hoje (8) quando enfrenta a Uninassau, de Pernambuco, às 11h da manhã.





Pâmella MaranhãoBiá Boakari