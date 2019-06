Hamilton relembra derrota no 'tapetão' e diz que 'faria o mesmo'

A punição que tirou a vitória de Sebastian Vettel do GP do Canadá, no último domingo (9), continua dando o que falar. Lewis Hamilton afirmou que teria a mesma reação do rival e, caso saísse da pista no mesmo ponto, tentaria voltar fechando o rival que viesse atrás. E acredita que, como aconteceu com o alemão, seria punido por conta disso.



"Eu vi os replays. Obviamente, foi muito apertado. O que eu posso dizer é que, se eu estivesse na liderança e cometesse um erro e saísse da pista, provavelmente teria feito a mesma coisa, porque é algo que acontece muito rápido e você só quer manter sua posição. Para nós, pilotos, quando alguma coisa dá errado, você tenta espremer quem vem atrás para não perder a posição, é um instinto natural que você tem. Você não pensa 'ah, vou ficar aqui na esquerda para esse cara me passar'!", brincou o inglês.



Hamilton disse que esperaria um resultado parecido ao de Vettel - Foto: Folhapress



Mesmo reconhecendo que teria reação semelhante, Hamilton disse que também esperaria um resultado parecido ao de Vettel. "Quando eu disse que faria o mesmo, quero dizer que o espremeria no muro e foi isso o que aconteceu. Minha opinião a respeito não mudou. Está na regra. Se não tivéssemos essa regra, eu não teria tirado o pé e teríamos batido, então de qualquer jeito as coisas terminariam ruins."

No lance que aconteceu na volta 48 no último domingo, Vettel perdeu o controle da Ferrari na curva três, foi parar na grama, e voltou ainda tentando retomar a aderência. Hamilton teve de frear e sair da pista para evitar a colisão e os comissários entenderam que o ferrarista voltou à pista de maneira insegura e jogou o rival para fora. Com isso, adicionaram 5s ao tempo final de Vettel, que acabou perdendo a prova para Hamilton, mesmo tendo cruzado a linha de chegada em primeiro. (Folhapress)

