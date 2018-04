Hamilton garante vitória no Azerbaijão após Vettel falhar

Com muitas mudanças na primeira colocação, acidentes e disputas, o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, neste domingo (29), terminou com vitória de Lewis Hamilton, da Mercedes. Ele ainda assumiu a liderança do campeonato.

O piloto britânico conseguiu ganhar a frente da corrida a três voltas do fim graças ao azar de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que furou o pneu e precisou abandonar a prova. Kimi Raikkonen, da Ferrari, e Sergio Perez, da Force India, fecharam o pódio.

O rumo do GP mudou significativamente a partir da volta 40, quando Max Verstappen e Daniel Ricciardo, ambos da Red Bull, se chocaram na briga pela quarta posição. O australiano tocou a traseira do companheiro de equipe provocando acidente. Os dois deixaram a prova, e o carro de segurança foi obrigado a entrar.

A esta altura, Bottas liderava a corrida, com Sebastian Vettel, da Ferrari, na segunda colocação. Na relargada, o alemão tentou ultrapassar o finlandês, mas errou a freada no fim da reta dos boxes e caiu para a quarta posição. Hamilton, Raikkonen e Perez aproveitaram a falha de Vettel.



Logo em seguida, Bottas teve o pneu traseiro direito furado ao passar por cima de um detrito. Ele precisou abandonar a prova e deu de graça a liderança para Hamilton.

Acidentes

Romain Grosjean bateu sozinho enquanto o carro de segurança estava na pista após o acidente de Verstappen e Ricciardo. O francês, que estava na sexta colocação, acabou no muro ao tentar aquecer os pneus.

O carro de segurança ainda foi acionado no início da prova, após Esteban Ocon, da Force India, tocar Raikkonen em tentativa de ultrapassagem, e Sergey Sirotkin, da Williams, se chocar com Fernando Alonso, da McLaren. O francês e o russo abandonaram a prova.

Já na volta 11, Nico Hulkenberg, da Renault, também foi obrigado a deixar o GP. Ele perdeu a traseira do veículo e acabou batendo no muro. O carro de segurança não precisou entrar na pista, uma vez que o alemão conseguiu uma área de escape.

