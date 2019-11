Hamilton fica atrás de Bottas, mas conquista o hexa da Fórmula 1

O piloto Lewis Hamilton é hexacampeão mundial de Fórmula 1. O inglês precisava apenas do oitavo lugar para conquistar o título ontem (3), mas foi além: obteve a segunda colocação no Grande Prêmio dos Estados Unidos e levou a melhor sobre Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes, que ainda o ameaçava. Não mais. O finlandês o ultrapassou no fim e venceu a corrida, mas já não pode mais alcançar a pontuação do colega no Mundial de Pilotos.



Ao longo de toda a etapa de ontem, Hamilton sempre ficou acima da oitava colocação (que já garantiria a ele os quatro pontos necessários para confirmar o título) e nunca correu qualquer risco de perder o troféu. O hexa o deixa a apenas um título de Michael Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 ao longo da carreira e está isolado na primeira colocação do ranking de maiores vencedores.

No sábado, o treino de classificação já indicava grandes possibilidades para Hamilton, que largou em quinto lugar e saltou para terceiro nos primeiros segundos da prova de Austin. A boa largada, vale ressaltar, foi facilitada pelo desempenho ruim de Sebastian Vettel, que largou na segunda posição, foi tocado por Albon e acabou abandonando a corrida na nona volta.

Bottas fez a pole position no grid de largada, mas viu a maior parte do GP dos Estados Unidos ser liderado por Hamilton. O finlandês só conseguiu ultrapassá-lo na volta 52 (de 56).

Corrida

Lewis Hamilton largou na quinta colocação, mas foi agressivo nos primeiros movimentos e logo assumiu o terceiro lugar após partir para cima das Ferraris de Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que foi tocado por Albon. Bottas manteve a ponta nos primeiros instantes, mas parou antes e permitiu que o inglês assumisse a liderança.

Na 24ª volta, a Mercedes autorizou a ultrapassagem de Bottas pelo rádio - neste momento, Hamilton desacelerou, permitiu o avanço do companheiro de equipe e seguiu para os boxes pela primeira e única vez nesta tarde.

A corrida já estava na segunda metade, Bottas já havia parado duas vezes, e Hamilton ainda tinha direito a mais um pit stop, mas não parecia disposto a parar. A Mercedes confirmou, pelo rádio, que a estratégia do inglês era completar a corrida parando apenas uma vez e preservando os pneus duros.

Em determinado momento, ele chegou a soar apreensivo na conversa com a equipe. Afinal, Bottas voltou da segunda parada com pneus médios e ganhou velocidade nas primeiras voltas com eles, mas Hamilton seguiu decidido a segurar a ponta e conter as investidas do companheiro.

O troféu do Mundial de Pilotos já estava em uma das mãos de Hamilton, mas a liderança na corrida de ontem foi ameaçada até o fim. Bottas investiu contra Hamilton no último terço da 51ª volta, mas acabou escapando da pista na tentativa. Menos de um minuto depois, já na 52ª, o finlandês abriu asas e superou o inglês na arrancada.

Hamilton estava certo na previsão: a estratégia de não parar pela segunda vez fez com que seu título mundial fosse carimbado pela vitória de Bottas - mas, definitivamente, não ofuscado.





Folhapress