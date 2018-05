Apesar de ter sido a primeira vitória de Lewis Hamilton em quatro corridas na temporada 2018, o GP do Azerbaijão viu o tetracampeão contido no pódio. A explicação dada pelo piloto para não ter celebrado a conquista, que o colocou na liderança da tabela da F1, é de que ele sentia que o companheiro Valtteri Bottas era o real merecedor do lugar mais alto do pódio. Só que Hamilton não perdeu a oportunidade de alfinetar alguns dos seus rivais, sejam eles do passado ou do presente.

Hamilton explica pódio contido após vitória em Baku. (Foto: Getty Images)



- Eu estava no pódio, mas pensando que o Valtteri deveria estar lá, porque sinto que ele conquistou isso. É algo diferente quando você sente que outra pessoa merecia estar ali. Houve oportunidades em que subi ao pódio, mas perdi a corrida, que caiu no colo de outro piloto, seja um dos que estão aqui ainda ou um dos que já não está mais. A vibração deles, os dedinhos apontando para cima, tendo merecido ou não a vitória… Eu sou apenas diferente - afirma.

Hamilton vinha numa discreta terceira posição em Baku, diante do domínio de Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Mas, como num passe de mágica, uma série de acontecimentos mudou a corrida, e o inglês herdou a liderança a três voltas do fim para vencer pela primeira vez na temporada

