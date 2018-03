Haas nega carro cópia da Ferrari de 2017

Depois de surpreender na pré-temporada, classificação e primeira parte do GP da Austrália, o VF18, carro da Haas deste ano, incomodou times maiores. A ponto de McLaren, RBR e Force India pedirem uma investigação para se certificar de que o modelo não compartilha mais peças do que o permitido com o carro da Ferrari de 2017.

O modelo VF18 com o qual a Haas compete tem peças fabricadas pela Ferrari, como as suspensões dianteiras e o motor . Parceira na construção de chassis, a Dallara tem ainda acesso ao túnel de vento da escuderia italiana para o desenvolvimento aerodinâmico. Mas o que as equipes rivais suspeitam é que a parceria técnica esteja indo além do que prevê o regulamento



Em entrevista à "BBC" a respeito do caso, o chefe do time americano, Gunther Steiner, rebateu as acusações e explicou que seria impossível que isso fosse verdade, já que o entre-eixos do carro deste ano é mais longo - igual ao da Ferrari de 2018 -, tornando impossível que o modelo seja uma cópia do "irmão maior" da temporada passada. Steiner também reclamou das acusações sem sustentação e aproveitou para ironizar os times que estão pedindo a investigação.

- Falam sem inteligência e conhecimento. Veem fantasmas e não entendem de design de carro.(Falam) que o carro parece muito com a Ferrari do ano passado. O entre-eixos é o mesmo da Ferrari. Mas tem que ser assim, porque a suspensão é igual. Por que faríamos diferente? Isso é competição. Talvez no ano que vem fiquemos em último lugar. Mas quando você fala, você precisa de argumentos que possa sustentar, não apenas presunções. Se tiverem problemas com isso, mostro o caminho da FIA. Eles podem fazer uma reclamação formal - Afirmou Gunther Steiner à "BBC".

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já se manifestou sobre o caso. Charlie Whiting, diretor de corridas da entidade, afirmou que não há nada de ilegal na relação entre as peças compartilhadas entre os dois times.

- Sabemos exatamente qual a relação entre Haas e Ferrari, que é completamente legal. No ano passado um time se mostrou preocupado, mas não vimos nada que nos preocupasse até o momento - disse.

São duas as principais preocupações dos times maiores em relação ao sucesso da escuderia americana na primeira prova de 2018: a semelhança de várias partes do carro com o carro da Ferrari de 2017; a capacidade de produzir um modelo muito veloz com uma força de trabalho de 220 profissionais - contra 700 da McLaren, 600 da Williams e 400 da Force India.

- Mas se você precisa justificar sua incompetência, ataque é a melhor defesa. Se algum time tem o dobro do dinheiro que temos e consegue ficar atrás de nós, o chefe desse time deveria estar se perguntando “o que estamos fazendo aqui?" - questiona Steiner

