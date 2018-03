Guerrero volta ao Flamengo após 135 dias afastado por doping

aolo Guerrero volta aos treinos no Flamengo nesta terça-feira (20). Após 135 dias distante do ambiente profissional do clube por ter sido flagrado em um exame antidoping com benzoilecgonina -principal metabólito da cocaína-, o peruano tem a chance de se preparar para retornar aos gramados, embora esteja com o futuro indefinido em duas frentes.

As atividades no clube rubro-negro respeitam os 45 dias previstos pelo regulamento da Fifa antes de 3 de maio -data final para a suspensão de seis meses imposta ao atacante. Só que o esperado encerramento da punição não está confirmado. A previsão é a de que o veredicto seja conhecido na primeira quinzena de abril.

O futuro passa diretamente pelo julgamento no CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês). Os advogados do camisa 9 lutam pela absolvição imediata. Só que, ao mesmo tempo, a Wada (Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês) contesta a decisão da Fifa sobre a redução da pena do jogador de um ano para seis meses e quer o cumprimento por um ano inteiro.

Os dois julgamentos serão realizados no mesmo dia. No momento, Paolo Guerrero está apto a realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo pela seleção peruana e quer se preparar para o grande desafio. Tudo ainda está em aberto, assim como a sequência no Flamengo.

Após a reativação do contrato com o time rubro-negro -o vínculo havia sido suspenso desde a punição-, as partes se reunirão para conversar sobre a possível extensão do atual compromisso, que se encerra em 10 de agosto.

Diretoria e procuradores de Guerrero já se falaram algumas vezes por email nos últimos quatro meses. A ideia inicial é a de prolongar o contrato até o final do ano. Um vínculo maior, no entanto, não está descartado. Tudo depende do jogador, do interesse de outros clubes e, principalmente, da decisão final sobre o caso.

Por enquanto, ao peruano resta apenas voltar ao convívio dos companheiros. As decisões restantes estão baseadas na incógnita. Só uma coisa é certa: rubro-negros e peruanos aguardam com ansiedade a volta do camisa 9.

Folhapress