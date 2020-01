Grêmio vence Real Brasília na estreia da Copa São Paulo

O Grêmio estreou na Copa São Paulo com vitória. Nesta quinta-feira (2), o clube gaúcho aplicou 2 a 0 no Real Brasília, em Mogi das Cruzes. Os gols foram de Rildo, de pênalti, e Diego Rosa, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira.

A próxima partida do Grêmio no grupo 21 do torneio é diante do Juventus-SP, no domingo (5).

O resultado nasceu ainda no primeiro tempo, quando Vanderson foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti sem margem de dúvida. Rildo cobrou e abriu o placar.

Apesar da vantagem, o time gaúcho não fez uma etapa inicial de encher os olhos. O gramado pesado pela chuva afetou o desempenho, mas ainda assim houve chances claras de gol. Fabrício e Elias Manoel desperdiçaram.

Na etapa final, Diego Rosa aproveitou rebote e fechou o placar aos 39 minutos.

Folhapress