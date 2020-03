Grêmio tem 3° caso de covid-19 e médicos do clube consultam infectologistas

O Grêmio teve confirmado no sábado (21) seu terceiro caso de coronavírus (covid-19) na direção. O vice-presidente e membro do Conselho de Administração, Marco Bobsin, testou positivo para o vírus. Preocupados com a situação, os médicos do clube estão consultando colegas infectologistas para medir as próximas ações.

Bobsin se junta a Claudio Oderich e Eduardo Fernandes, ambos dirigentes do Grêmio que também testaram positivo para o vírus.

A preocupação é evidente no clube azul, branco e preto. Além de testes e atendimento ao elenco em pequenos grupos (de cinco jogadores), os médicos gremistas estão em contato permanente com infectologistas para debater os próximos passos da tentativa de conter os avanços da doença.

Na próxima segunda-feira, o corpo médico gremista irá avaliar a manutenção da paralisação nas atividades. O grupo se reunirá por videoconferência.

Por enquanto, todas as atividades do clube, diretivas ou técnicas, estão paradas em razão da pandemia do coronavírus.

Folhapress