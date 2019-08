Grêmio revê Athletico-PR, adversário era recente de títulos

Grêmio e Athletico-PR vão se enfrentar pela terceira vez nas últimas quatro edições de Copa do Brasil. Adversário nas semifinais neste ano, com jogo de ida nesta quarta-feira (14), o clube paranaense ficou marcado como adversário que abriu a era recente de títulos gremistas.

Em 2016, quando foi pentacampeão na volta de Renato Gaúcho, o time tricolor venceu o clube rubro-negro nas oitavas. No ano seguinte, bateu o mesmo rival nas quartas de final. Para o grupo de jogadores e comissão técnica do Grêmio, os avanços diante da equipe de Curitiba sempre significaram injeção de ânimo.

"A gente tira lições de quando ganhamos. E temos em mente ganhar novamente. Temos adversários qualificados, que querem ser campeões também. É relembrar as conquistas e ver o que tivemos de bom para fazermos grandes jogos e irmos em busca de títulos novamente", comentou Maicon, volante e capitão do Grêmio.



Foto: Divulgação/Grêmio FC

Há três anos, o Grêmio, ainda sob ordens de Roger Machado, venceu na ida, fora de casa, por 1 a 0. Em Porto Alegre, já com Renato Gaúcho à frente do comando técnico, a equipe gremista perdeu pelo mesmo placar mínimo, e a vaga foi decidida nos pênaltis -Marcelo Grohe brilhou, a classificação veio, e o time embalou.

"É o mata-mata que ficou marcado para mim, pela situação do jogo, pelo que aconteceu nos pênaltis e por dali em diante ter uma arrancada de conquistas", frisou Maicon.

Em 2017, o Grêmio encarou o Athletico de novo e goleou por 4 a 0 em Porto Alegre. Em Curitiba, ocorreu nova vitória, por 3 a 2, e classificação. Mais do que a vaga, o avanço deu confiança a um time que havia sido eliminado precocemente no Gauchão e que terminou o ano com o título da Libertadores e o vice do Mundial de Clubes.

Nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), o Grêmio volta a campo contra o adversário paranaense também precisando de um bônus de autoestima. O rendimento da equipe titular tem melhorado, mas boa atuação e vantagem significativa podem aumentar o moral em meio à maratona de jogos.

A primeira partida ocorrerá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A volta está marcada para o dia 4 de setembro, em Curitiba.

Folhapress